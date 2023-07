Cade accidentalmente in piscina: addio al piccolo Francesco Pioppi

I funerali del piccolo Francesco Pioppi sono stati svolti in forma privata. Il parroco: "Ci ha insegnato che esiste un mondo di gioia"

Nei giorni scorsi la comunità di Sant’Antonio in Mercadello, frazione in provincia del comune di Novi di Modena, è stata scossa da un terribile dramma. Il piccolo Francesco Pioppi ha perso la vita dopo essere caduto in una piscina nella serata di lunedì tre luglio. I funerali del bambino che aveva solo tre anni, sono stati celebrati nella chiesa di San Giuseppe Artigiano sabato 8 luglio.

Addio a Francesco Pioppi: i funerali in forma privata

Il parroco di San Giovanni Artigiano, don Carlo Bellini, ha ricordato così il piccolo Francesco durante le esequie: “Francesco era un bambino allegro, curioso, vivace e simpatico: nei suoi tre anni, non solo ha imparato, ma ci ha anche insegnato che esiste un mondo di gioia in cui è possibile sorridere e stare bene”.

Ha poi aggiunto: “Chiunque ha avuto la fortuna di conoscere Francesco si porterà dietro un dolore grande, la vita cambierà, sarà diversa. Lui però ci ha insegnato, con il suo sorriso e la sua gioia, che è possibile stare bene, pure in un mondo fatto di pericoli”.

Il ricordo del papà di Francesco Pioppi

Il papà di Francesco Pioppi, Patrick, attraverso un post pubblicato su Facebook ha salutato il figlio con parole dolcissime e piene di affetto: “Voglio ricordarti per sempre così. Sorridente, felice e con un immensa voglia di vivere”. Infine ha concluso: “Avrei dato e fatto tutto per te amore mio… la tua perdita mi ha completamente annientato. Mi manchi troppo”.