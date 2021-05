Cade dalla finestra e muore, forse a causa di un gesto estremo. Sul tragico fatto sta indagando la Polizia Scientifica ma non ci sono conferme

Cade dalla finestra e muore a Ventimiglia, forse a causa di un gesto estremo che ha cagionato l’orribile morte di un anziano del luogo, precipitato dall’ultimo piano dell’abitazione in cui viveva. Momenti di raccapriccio puro per i residenti della zona, che hanno dovuto vedere il corpo di un 81enne riverso sull’asfalto dopo quel volo.

Secondo una prima ricostruzione mutuata dalle testimonianza raccolte dalle forze dell’ordine l’uomo è precipitato da una finestrella situata all’ultimo piano di una palazzina di via Roma, nel tratto in cui la strada fa angolo con via del Carso.

Cade dalla finestra e muore, forse a causa di un gesto estremo, soccorsi inutili

I soccorsi sono giunti a razzo ma purtroppo, come accade in casi del genere e data anche l’età avanzata della vittima, la loro pur encomiabile tempestività non si è potuta rivelare utile.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i mezzi della Croce Verde di Ventimiglia, ma l’equipaggio dell’ambulanza sopraggiunta non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. I traumi multipli riportati dall’uomo erano stati infatti devastanti, specie al capo.

Cade dalla finestra e muore, forse a causa di un gesto estremo, Grifo in volo ma viene fatto rientrare

In merito era stata allertata anche l’eliambulanza Grifo, ma il volo è stato fatto rientrare subito non appena via radio è stata data comunicazione del decesso dell’81enne e dell’inutilità del soccorso aereo.

Su cosa sia successo e cosa abbia innescato l’incidente è ancora buio fitto. Se da un lato infatti resta in piedi la spiegazione della tragica eventualità, dall’altro vi sono elementi e versioni ufficiose che non escludono affatto il gesto estremo.

Cade dalla finestra e muore, forse a causa di un gesto estremo, polizia scientifica al lavoro

La finestra da cui l’uomo sarebbe caduto infatti sembrerebbe rendere molto poco plausibile l’ipotesi di una caduta accidentale, tuttavia quella del gesto estremo, gesto che purtroppo come modus operandi di suicidio costella le cronache nazionali, per ora è ipotesi del tutto ufficiosa e legata ad esposizioni dei media locali che non hanno ancora trovato riscontro oggettivo nelle forze dell’ordine operanti. Forze dell’ordine che hanno raggiunto il luogo dell’incidente immediatamente. Ad operare la polizia e la sezione scientifica della questura di riferimento, ma sul posto erano sopraggiunte anche pattuglie dei carabinieri e della polizia locale.