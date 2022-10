Cade in casa e rimane immobile per due giorni: salvata dai vicini che allertano i carabinieri e mettono in moto la macchina dei soccorsi

Arriva dalla Calabria la vicenda di una donna che cade in casa e rimane immobile per due giorni ma viene salvata dai vicini. La donna in questione ha 88 anni e vive a Borgia. Secondo i media è stata ritrovata nella sua abitazione, riversa a terra, forse a seguito di una caduta.

E il fatto più sconcertante è che la donna a terra ci sarebbe rimasta immobile e dolorante per un paio di giorni.

I primi sospetti dei vicini

A quel punto i vicini che non avevano più avuto sue notizie, si sono insospettiti ed hanno notato come l’88enne non si affacciasse più dalla finestra. Quando poi i vicini hanno bussato alla porta nessuno ha aperto o risposto. In quel momento la preoccupazione è diventata iniziativa e i vicini hanno contattato i carabinieri della Stazione di Borgia.

I militari sono intervenuti sul posto, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna “a terra, dolorante, ma viva e perfettamente cosciente e lucida”.

Cade in casa, salvata dai vicini

Se non fosse stato per l’intervento dei vicini con ogni probabilità l’anziana sarebbe deceduta di stenti. I sanitari del 118 hanno poi soccorso la donna e l’hanno trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per gli accertamenti del caso.