Terribile incidente mortale a Cadelbosco Sopra. Un ciclomotore si è schiantato contro un palo della luce e un uomo di 43 anni ha perso la vita.

Cadelbosco Sopra, ciclomotore contro palo della luce: morto un 43enne

Un terribile incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, martedì 14 marzo, poco dopo le 20, in via Marconi, a Cadelbosco Sopra. Il conducente di un ciclomotore, il 43enne Thomas Appia, ghanese residente nel paese, stava percorrendo la via Marconi quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato in modo molto violento contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’uomo è morto in ospedale

La vittima del terribile incidente è Thomas Appia, un ghanese di 43 anni residente in paese. L’uomo è apparso subito in gravissime condizioni a causa dei numerosi traumi riportati. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove è deceduto. Le esatte dinamiche dell’incidente sono al momento ancora da chiarire, in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Guastalla.