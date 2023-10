Cadono le accuse per Mimmo Lucano in Appello

Cambia la pena per Mimmo Lucano: condanna a 1 anno e 6 mesi.

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Quindi è stato assolto da quasi tutti i reati.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha preso una decisione che cambia quella emessa in precedenza dal Tribunale di Locri. Questa prevedeva una condanna per Mimmo Lucano a 13 anni e due mesi di carcere.

Le accuse erano quelle di associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d’ufficio e falso. L’ex sindaco di Riace ha commentato la sentenza decisa in Appello, di un anno e sei mesi di reclusione, dicendo che è come la fine di un incubo.

“Mi hanno contestato reati che non ho commesso. Ho sempre messo l’anima nel mio lavoro per rappresentare la Calabria al meglio, cercando di cambiare l’immagine che da sempre vede la mafia legata alla regione. Questa è capace di rispondere con fraternità agli immigrati che fuggono dalla guerra, dalla povertà e dai drammi” ha detto Mimmo Lucano ai giornalisti.

Le parole dei legali di Mimmo Lucano

Anche gli avvocati sono soddisfatti della riduzione di pena, fra l’altro giudicata molto strana dal diretto interessato proprio per la differenza temporale.

“Il fatto non sussiste per quanto riguarda associazione a delinquere e gli altri reati. È stata fatta giustizia nei confronti di un uomo che ha sempre lavorato per il bene di Riace”.

I legali hanno parlato molto nelle arringhe di accanimento nei confronti di Mimmo Lucano e di uno stravolgimento dei fatti dovuto a un uso distorto delle intercettazioni.