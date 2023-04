Cagliari, scartata al lavoro perché trans: arriva il lieto fine

Dopo il brutto episodio di discriminazione, arriva il tanto atteso lieto fine per Martina Floris, 21enne transgender cagliaritana che era stata scartata ad un colloquio di lavoro presso un locale al centro di Cagliari soltanto perché donna trans. La ragazza denunciò il tutto sui social ed ora per lei sono arrivate nuove proposte di lavoro.

Torna a sorridere Martina Floris, 21enne cagliaritana scartata al colloquio di lavoro perché trans

Il brutto episodio di transfobia è stato denunciato in seguito dalla ragazza sul suo profilo Facebook. Adesso però per Martina Floris splende il sole: sono arrivate alla sua porta ben due proposte di lavoro, insieme alla “solidarietà da tante persone, anche se il problema lavorativo è solo la punta dell’iceberg“.

“Dopo la mia denuncia sui social e gli articoli di stampa – racconta la ragazza – sono successe tante cose, belle e brutte. Mi è arrivata la proposta di tirocinio in un bar in via Dante. Mi ha chiamato la titolare dopo aver letto quanto mi era accaduto. Essendo la prima esperienza, iniziamo con il tirocinio. Poi mi è stato confermato il contratto in un chiosco del Poetto. Ho ricevuto solidarietà da tante persone“.

Purtroppo però non sempre è oro tutto ciò che luccica: “Sui social, sotto i link degli articoli, è emersa anche la cattiveria e l’ignoranza di tante persone. Sapevo che sarebbe successo, me lo aspettavo; è la conferma che la discriminazione ancora esiste“, conclude la 21enne.