Diverse regioni corrono il rischio di passare in zona gialla entro fine anno: tra queste vi sono Lombardia, Liguria e Veneto.

I dati del monitoraggio dell’ISS hanno certificato l’entrata della Calabria in zona gialla a partire dal 13 dicembre 2021: tra le altre regioni che corrono il rischio di lasciare la zona bianca vi sono Trentino, Liguria e Veneto, in pole per il passaggio di zona lunedì 20, ma anche Lombardia, Lazio e Marche che potrebbero tornare in giallo entro fine anno.