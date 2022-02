Calabria, tragedia nel Cosentino: veicolo si incastra tra due alberi. Morto un 25enne

L'ennesimo giovane ha perso la vita sulle strade: è accaduto a Praia a Mare dove un'auto con a bordo un 25enne si è incastrata tra due alberi.

Una tragedia ha colpito Praia a Mare in provincia di Cosenza. Un giovane di appena 25 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta. Stando a quanto si apprende da testate locali il veicolo che sarebbe uscito di strada, si sarebbe incastrato tra due alberi.

Incidente stradale in provincia di Cosenza, auto esce di strada a Praia a Mare

Da informazioni riportate dalla testata locale LaC news24, erano circa le due del mattino quando i vigili del fuoco di Scalea avrebbero ricevuto la richiesta d’intervento. Giunti sul posto, gli operatori hanno estratto il giovane dal veicolo che, nell’impatto, avrebbe anche spostato una panchina in pietra che sarebbe stata ritrovata a circa una decina di metri di distanza.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Nel frattempo rimarrebbero ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Scalea. Il giovane, affidato agli operatori sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il 25enne è morto a seguito delle ferite riportate.