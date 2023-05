Calcio: Mancini, 'le tre italiane in finale possono ambire a vincere, sono gare aperte'

Calcio: Mancini, 'le tre italiane in finale possono ambire a vincere, so...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Mi fa piacere che ci siano tre squadre nelle finali delle coppe europee ma avrei preferito che le date fossero un po' diverse in modo tale da dare alla nazionale almeno la possibilità di poter preparare le prossime partite con qualche giorno in più. Ma questo non accade e forse bisogna mettersi un po' d'accordo. Così è un po' difficile". Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della conferenza di presentazione di "Valori in Rete", progetto del Ministero dell'Istruzione in partnership con la Figc presentato oggi a Roma.

"La nazionale si appresta a giocare due partite importanti. Avremmo avuto bisogno sicuramente di un po' più di aiuto da parte di tutti. Le date sono completamente sballate -prosegue il commissario tecnico- Cosa mi aspetto dalle italiane in finale? Credo che quelle delle coppe siano tre partite aperte. Quella di Champions, che tutti danno per scontata, credo che non sarà decisa in partenza, almeno a mio parere. Sicuramente il City sarà avvantaggiato ma sarà una gara che potrebbe regalare sorprese. Credo che l'Inter possa mettere in difficoltà il City. Roma-Siviglia è una partita completamente in bilico, perché sono due squadre forti. E Fiorentina- West Ham ugualmente. Le squadre italiane possono ambire a tre vittorie" conclude Roberto Mancini.