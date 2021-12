Milano, 18 dic. – (Adnkronos) – "Theo ha avuto problemi, una sindrome influenzale, non è mai uscito sul campo. Ad oggi è più no che sì, domani parleremo col ragazzo e decideremo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito alla presenza in campo di Theo Hernandez.