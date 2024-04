Calcio: Roma, lettera a Lega Serie A per giocare recupero con Udinese a maggio**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La Roma dopo aver eliminato il Milan nei quarti di Europa League ed essersi qualificata per le semifinali, che si disputeranno il 2 e il 9 maggio, ha inviato ieri sera, a quanto apprende l'Adnkronos, una lettera alla Lega calcio di Serie A e in particolare al presidente Lorenzo Casini, all’ad Luigi De Siervo e all’Head of Competitions and Operations Andrea Butti per chiedere di disputare il recupero, dei circa venti minuti della sfida contro l’Udinese, interrotta e poi rinviata per il malore a Ndicka, a maggio, in concomitanza con il recupero di Atalanta-Fiorentina, che era stata rinviata per la tragica scomparsa di Joe Barone, e non il 25 aprile, visto che i giallorossi saranno impegnati il 22 con il Bologna e nella giornata successiva (con orari ancora da definire) a Napoli, prima della sfida di Coppa con i tedeschi. Sarebbe, infatti, paradossale secondo il club giallorosso che il Bayer Leverkusen possa beneficiare di un numero maggiore di giorni di riposo rispetto alla Roma, che in quel caso dovrebbe giocare a Napoli la domenica, mentre i tedeschi anticiperanno la propria sfida di campionato al sabato.