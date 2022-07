Caldo afoso di luglio: come raffreddare la casa

Combattere il caldo afoso di luglio è importante per il nostro benessere psicofisico. Scopriamo insieme come fare.

Il caldo afoso di luglio sembra peggiorare di giorno in giorno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali accorgimenti adottare per limitare i suoi danni sulla nostra salute e come trovare un po’ di refrigerio, almeno quando siamo in casa.

Caldo afoso di luglio

L’estate è una delle stagioni maggiormente amate perché, finalmente, si ha il tempo per le vacanze, per stare con gli amici e la propria famiglia, dedicarsi ad attività o ad hobby per i quali non si ha tempo durante tutto l’anno e molto altro ancora. Tuttavia, si dimentica spesso che, insieme alle cose belle, in estate si deve affrontare anche un caldo asfissiante.

Proteggersi dal caldo afoso di luglio è importante non solo per rilassarsi e concedersi il meritato riposo in piena serenità, ma anche e soprattutto per la nostra salute, la salute degli anziani, dei fragili e dei bambini. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come combattere questo caldo che sembra diventare più rovente di giorno in giorno e come trovare un po’ di refrigerio, almeno in casa nostra, nonostante tutto.

Caldo afoso di luglio in casa: consigli

La prima soluzione alla quale ricorrere per combattere il caldo afoso di luglio è quella di trattenere, il più a lungo possibile, l’aria fresca all’interno della casa. Come? Sia che abbiate o che non abbiate ancora acquistato un condizionatore, il nostro consiglio è quello di tenere le porte e le finestre aperte la sera e per tutta la notte avendo, poi, cura di richiuderle non appena il sole inizia a fare capolino.

Se potete evitare di uscire, fatelo. Se proprio siete costretti, evitate di uscire durante le ore più calde della giornata. In alternativa, cercate dei luoghi in cui trovare un po’ di refrigerio grazie all’aria condizionata.

Indossate vestiti in cotone, leggeri e traspiranti, ma evitate il colore nero e, in generale, i colori scuri.

Seguite un’alimentazione genuina, ricca di frutta e verdura, che aiutano a restare idrati. Bevete almeno due litri di acqua al giorno.

Caldo afoso di luglio: rimedio

Ogni accorgimento, che si adotta per combattere il caldo afoso di luglio e limitare i danni che questo può causare, si rivela estremamente importante per la nostra salute e il nostro benessere psicofisico e per la salute e il benessere psicofisico delle persone che vivono con noi. A volte però, affinché essere più efficaci, questi accorgimenti hanno bisogno di un supporto extra, come un condizionatore che, di fatto, possa concedere un po’ di refrigerio, almeno quando siamo in casa.

Artic Air Cube è il primo condizionatore sul quale fare affidamento per poter affrontare con efficacia il caldo afoso di luglio, anche per le caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto a condizionatori simili per modello o versione.

Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata, Artic Air Cube poggia su un sistema di raffreddamento ad acqua e, quindi, per poter funzionare sarà sufficiente riempiere di acqua l’apposito serbatoio.

Artic Air Cube non è semplicemente un condizionatore, ma un condizionatore portatile, che non richiede alcuna installazione e può essere trasportato ovunque serva, con facilità, che sia una stanza qualunque della casa, il garage, la casa delle vacanze e, persino, il luogo di lavoro.

Piccolo nella dimensione, per semplificare e facilitare il trasporto, ma potente nel motore, Artic Air Cube presenta tre diversi livelli di intensità, da regolare sulla base delle proprie esigenze.

Artic Air Cube è versatile. Il dispositivo non è solo un condizionatore, ma anche un deumidificatore e purificatore, con l’obiettivo di rinfrescare, purificare e rigenerare l’aria fino ad un massimo di 250 mq, in pochissimo tempo.

