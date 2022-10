Caldo anomalo, è in arrivo la terza ottobrata: previste punte di 34 gradi e notti tropicali

Il caldo sembra non voler abbandonare l'Italia, è in arrivo la terza ottobrata, che porterà temperature con punte di 34 gradi e notti tropicali.

Terza ottobrata in arrivo in Italia: ecco tutti i dettagli

Secondo le previsioni meteo de “Il meteo“, la parte conclusiva del mese di ottobre sarà caratterizzata da un caldo estremo ed anomalo, nello specifico le temperature superiori a quelle che dovrebbero esserci in media nel periodo, potrebbero durare fino a metà novembre.

Caldo anomalo e terza ottobrata: ecco cosa c’è da aspettarsi

Secondo le previsioni meteo, a partire da martedì 25 ottobre 2022, l’Italia sarà investita da un’ondata di caldo anomalo, grazie a quella che viene chiamata “terza ottobrata”, un evento che porterà ad avere temperature che potrebbero addirittura superare i 34 gradi, soprattutto al Centro-Sud e che probabilmente durerà fino alla metà di novembre.

Il Nord Italia secondo le previsioni meteo dovrà invece far i conti col maltempo ed in particolare con piogge ed acquazzoni.

Notti tropicali e terza ottobrata: cosa sappiamo a riguardo?

Nell’ambito della terza ottobrata, gli esperti parlano anche di notti tropicali, si tratta nello specifico di periodi notturni con temperature minime superiori ai 20°C, un fenomeno che secondo gli esperti de “Il Meteo” si sta già verificando in alcune città come Cagliari e Genova, ma che nei prossimi giorni potrebbe verificarsi anche in altre città d’Italia.