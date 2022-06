Previsioni meteo, allarme caldo: temperature fino a 40 gradi

È in arrivo l'anticiclone Caronte che porterà ondate di caldo e picchi di temperature oltre i 40 gradi: le previsioni meteo per i prossimi giorni.

È allerta meteo ancora una volta: nei prossimi giorni si raggiungeranno picchi di caldo altissimi, anche sopra i 40 gradi. Ecco le zone interessate.

Allarme caldo: pichi sopra i 40 gradi a causa di Caronte

La settimana che inizierà con lunedì 20 giugno sarà caldissima: secondo le previsioni meteo, infatti, le temperature arriveranno a toccare i 40°C, e saranno ben superiori alla media climatologica del periodo.

Da domani l’anticiclone africano Caronte inizierà a surriscaldare tutta l’Italia con temperature in aumento. Si tratta di una ondata di caldo record, che potrebbe far ricordare per caratteristiche quelle del 2003 e del 2019.

Le temperature nelle varie zone d’Italia

Il picco verrà raggiunto verosimilmente tra il solstizio d’Estate, quindi tra martedì 21 e giovedì 23. Il termometro arriverà a toccare i 38 gradi su molte città della Pianura Padana come a Bologna e Ferrara; fino a 37 a Milano, Mantova, Pavia; fino a 36 a Roma, Terni, Firenze.

Ma è soprattutto al Sud che Caronte si farà sentire, con valori superiori ai 40°C specie su Puglia e Basilicata. Il tutto sarà complicato dalla persistente siccità che dura ormai da mesi.

Inoltre, nelle prossime ore ci attendono quelle che vengono definite “notti tropicali“: si tratta di un indicatore climatico definito dall’Organizzazione meteorologica mondiale che identifica il numero di notti nell’anno con temperatura minima maggiore di 20 gradi centigradi.