In Italia, il caldo anomalo continuerà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre: poi, arriverà l’autunno con pioggia e freddo.

Il caldo anomalo continuerà in Italia tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per poi cedere il passo all’autunno con ondate di freddo e maltempo: è quanto rivelato dal meteorologo Adriano Mazzarella ai microfoni di Fanpage.it.

Caldo anomalo tra fine settembre e inizio ottobre, poi arriva l’autunno

Il caldo e il sole continueranno a fare da padroni in Italia almeno fino al prossimo martedì 10 ottobre. Subito dopo questa data, l’autunno comincerà a fare sul serio seminando freddo e maltempo sulla Penisola. A spiegare nel dettaglio quale sarà la situazione meteo che connoterà il territorio nazionale nelle prossime settimane è stato il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico nonché professore di Climatologia all’Università Federico II di Napoli, in occasione dell’intervista rilasciata a Fanpage.it. In questa circostanza, il professore ha illustrato nel dettaglio la situazione meteorologica che riguarderà la Campania dopo i primi giorni di autunno che si sono abbattuti sulla Regione, avvertendo che pioggia e clima più fresco rappresentano soltanto una fase di passaggio.

“Avremo in questi giorni una ‘falsa partenza’ che durerà fino al 10 ottobre: vale a dire, una decade che sarà all’insegna di temperature alte e sole, grazie all’arrivo di un anticiclone africano che si piazzerà sul Mar Mediterraneo portando stabilità meteorologica. Saranno giornate simile alle ‘ottobrate’ dunque: ma attenzione alla formazione di nebbia, soprattutto alla sera. Poi, attorno al 10 ottobre, avremo la dissoluzione di questo anticiclone, con impulsi freschi settentrionali che porteranno piogge e ad un calo delle temperature”, ha detto Mazzarella ai microfoni di Fanpage.it.

La situazione meteo

Secondo quanto riferito dal meteorologo, quindi, l’autunno arriverà in Campania e sul resto della Penisola solo a partire dalla metà di ottobre. A questo proposito, tuttavia, l’esperto ha spiegato che bisogna comunque fare attenzione “perché a causa dell’energia termica ancora in gioco, con i mari ancora molto caldi e con temperature tra 24-25 gradi, non sono da escludere fenomeni alluvionali veri e propri nelle giornate di pioggia”.

“A settembre i giorni più caldi sono stati il 9 e il 10, con una temperatura massima registrata a Napoli di 32.8 e 32.6 gradi, ben sei gradi sopra le medie”, ha continuato il professor Mazzarella, ponendo l’accento sulla recente ondata di caldo anomalo che riprenderà piede tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. “Il fenomeno è stato causato dal blocco ad omega che hanno formato aree cicloniche e anticicloniche nell’Europa Centrale, che ha bloccato così il bollente anticiclone africano sull’Italia prima e sulla Campania poi. Le piogge, però, sono in linea con i dati: sono caduti 70 millimetri di pioggia, in media con i valori dei settembre precedenti, anche se molti di questi sono caduti nei violenti acquazzoni del 21 e del 23 settembre”, ha concluso.