Una grossa frana si è staccata questo pomeriggio in alta val Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il soccorso alpino teme che lo smottamento possa avere travolto anche alcuni escursionisti presenti sul posto, seppure non ci siano ancora dettagli di sorta in merito. Non si sa, infatti, quante persone fossero effettivamente nel luogo dove tutto è avvenuto.

L’area interessata dalla frana si trova poco al di sotto del rifugio Città di Busto, a circa 2.480 metri di altitudine. A lanciare l’allarme è stata una persona che dopo aver assistito allo smottamento non è più stata in grado di vedere su quel lato della montagna un gruppo di persone che aveva scorto precedentemente.