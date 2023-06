Paura in Trentino Alto Adige, dove un’escursionista è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa del morso di una vipera. La donna è stata trasportata in elicottero e al momento non sono note le sue condizioni. Ecco i dettagli.

Escursionista in ospedale dopo il morso di una vipera: ecco le sue condizioni

La vicenda è avvenuta questa mattina, 19 giugno 2023, a 1.580 metri di altezza, nella Malga Val di Roda, in Trentino Alto Adige. La donna non stava camminando ma era ferma, forse per una sosta, quando ha avvertito un dolore alla mano. La vittima si è subito resa conto di essere stata morsa da una vipera, nota per essere un serpente velenoso. Ad allertare il numero d’emergenza è stata proprio l’escursionista, che ha spiegato la situazione e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi e il trasporto presso l’ospedale di Trento

Senza perdere tempo, vista la gravità della situazione, come si legge su MeteoWeb, la Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, hanno chiesto di far decollare dell’elisoccorso. Dopo l’arrivo dei soccorsi la donna è stata prima medicata sul posto e successivamente trasportata in elicottero presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Al momento non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.