Un serpente a zonzo per Sanpierdarena: si cerca il proprietario

Non è una specie velenosa e da molti anni viene acquistato dagli appassionati: un serpente a zonzo per Sanpierdarena e notato dai passanti

Il rettile strisciava infreddolito lungo via Storace ed è stato recuperato dal'Enpa di Genova.

Il rettile strisciava infreddolito lungo via Storace ed è stato recuperato dal’Enpa di Genova. Nulla di letale o inquietante, da quanto si apprende, il povero animale è stato visto strisciare a terra, come se niente fosse, “rallentato dal freddo e incurante di trovarsi nel bel mezzo di una città e con il rischio di essere travolto e ucciso”, come spiegano i media liguri.

Ma di quale specie si trattava? Di un piccolo esemplare di Pantherophis guttatus, il cosiddetto serpente del grano.

Il rettile è stato trovato oggi, in via Storace, nel quartiere di Sampierdarena. Alcuni passanti hanno allertato i volontari dell’Enpa di Genova e costoro sono corsi a recuperare l’animale che, in quanto rettile, è eterotermo è al freddo rischia la morte. Il serpente del grano è ormai un animale molto comune nei terrari, si alleva con molta facilità ed è ricercato per la sua slendida livrea.

Il serpente del grano, una “star” dei terrari

La sua “passione” sono i topolini, che come prede vive lui stritola, soffocandoli, come il pitone. Dall’Enpa fanno sapere che “date le piccole dimensioni confidiamo che sia scappato erroneamente a qualcuno. Il proprietario è invitato a contattarci il prima possibile per avviare le pratiche della restituzione”.