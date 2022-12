Trovano uno dei serpenti più letali al mondo sotto l'albero di Natale: il racconto

Doveva essere un Natale di gioia e serenità all’insegna dell’apertura dei doni ma per alcuni istanti si è trasformato in un pericoloso incubo.

Il racconto arriva da Facebook e riguarda una famiglia sudafricana di Queensburgh che si è trovata faccia a faccia con una delle creature più letali al mondo.

Trovano un mamba nero sotto l’albero: Natale da incubo

Un serpente, nella fattispecie un mamba nero, il cui morso è talmente pericoloso da poter provocare il decesso di una persona nell’arco di una quindicina di minuti. La vicenda è stata resa nota da un esperto cacciatore di serpenti, Nick Evans, il quale ha ricostruito la storia con l’aiuto degli sfortunati residenti, spiegando come sia potuto accadere che un pericolosissimo rettile finisse sotto, o meglio, ‘dentro’ l’albero di Natale.

Il racconto del cacciatore di serpenti

Al posto dei consueti regali, o meglio insieme ad essi, c’era proprio un serpente e quando i membri della famiglia se ne sono accorti hanno chiesto immediatamente aiuto all’esperto il quale, pur in un giorno di festa, è prontamente intervenuto per mettere l’ambiente in sicurezza. “Ho raccolto l’animale da dove si nascondeva, con le pinze, l’ho sollevato con calma, l’ho messo sul pavimento della stanza e l’ho bloccato”, ha spiegato.

Ma come è potuto finire in un albero di Natale? Ci ha pensato Evans a spiegarlo:

“Il serpente era fuori quando è stato disturbato dal giardiniere. Per la paura ha visto la porta aperta, e si è nascosto dentro. Da lì, è salito sull’albero di Natale nascondendosi in fondo”, ha raccontato il cacciatore di serpenti su Facebook. L’uomo ha però una lunga esperienza e sa esattamente come catturare un rettile senza che questo reagisca e cerchi di mordere.

