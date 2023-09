Cerca di salvare la moglie e il negozio da un incendio: uomo muore a 36 anni

Aveva salvato la moglie dalle fiamme che erano divampate nel negozio che gestiva, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il dramma si è consumato a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo. Stando a quanto si apprende, ad appiccare l’incendio sarebbe stata una donna di origini bulgare che già in passato avrebbe appiccato l’incendio con lo scopo di non pagare la merce e uscire così senza attirare l’attenzione.

Uomo muore in un incendio: la vicenda

La vittima, il titolare di un noto negozio di casalinghi situato lungo la Statale 231, pare fosse rientrato all’interno dell’edificio per cercare di domare le fiamme con un estintore. Nell’incendio la moglie dell’uomo è rimasta intossicata. Dopo essere stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 è stata trasferita in ospedale. Il cadavere della vittima è stato ritrovato purtroppo soltanto quando le fiamme sono state completamente spente dai vigili del fuoco.

Arrestata una donna

Nel frattempo, la donna di origini bulgare dovrà rispondere di incendio non doloso. Gli investigatori – riporta TorinoToday – sono riusciti a risalire all’interessata grazie alle telecamere di sicurezza di un altro esercizio nel quale aveva appiccato l’incendio. A cordinare le indagini il pubblico ministero Laura Deodato. La donna ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida.