I nuovi violenti incendi che nelle ultime ore hanno interessato l’area di Palermo, in Sicilia hanno purtroppo anche causato delle vittime: una di queste era una giovane donna divorata dalle fiamme nel disperato tentativo di salvare i suoi adorati cavalli.

Maria David morta per gli incendi a Palermo: aveva provato a salvare i suoi cavalli

Il dramma si è consumato in località Mazzaforno, non lontano da Cefalù. Al momento del dramma si trovava nel maneggio di famiglia insieme al padre e al fratello: la giovane donna si potrebbe essere trovata disorientata forse a causa dal fumo e da un momento all’altro si sarebbe così ritrovata circondata dalle fiamme che non le hanno lasciato scampo.

Riguardo alla tragedia si è espresso anche il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, che ha spiegato:

Da quasi dodici ore, il territorio di Cefalù è seviziato e martoriato dalle fiamme, che hanno bruciato ettari di bosco, minacciato e danneggiato case e strutture alberghiere, mettendo la città in ginocchio. E, cosa assai più grave, hanno stroncato la giovane vita di una donna che era accorsa per salvare i suoi cavalli dal fuoco. Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare.

Almeno un altro morto per gli incendi nel palermitano

Oltre a Maria David (il cui corpo è stato recuperato in un canalone vicino all’autostrada) tra le vittime degli incendi nel Palermitano delle ultime ore c’è almeno anche un’altra persona, un uomo colto da malore mentre cercava di fuggire dalle fiamme.