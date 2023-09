Incendi, notte di paura a Palermo: allerta in mezza Sicilia

Nottata di fuoco e fiamme per Palermo. Tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre infatti sono divampati degli incendi nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Ciro. La terra siciliana torna a temere le fiamme dopo i roghi a Bagheria. Residenti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Sicilia ingoiata dalle fiamme: incendi a Palermo e allerta rossa diramata anche nelle province di Messina e Trapani

Il fuoco ha infatti minacciato le abitazioni del capoluogo siciliano, costringendo i residenti ad uscire in strada in piena notta. Tanto lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in oltre 40 interventi con dispiego anche di Canadair. L’allerta rossa è stata diramata anche per le province di Messina e Trapani.

A complicare la situazione sono anche le elevate temperature causate dai venti di scirocco. Sono stati registrati interventi, da parte del del corpo del comando provinciale, anche ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi, mentre da venerdì sono in volo anche tre Canadair sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina.

Proprio a Gibilrossa, frazione di Misilmeri, s’è sviluppato un incendio che ha visto le ville disposte sul costone roccioso essere divorate dalle fiamme. Nonostante il pronto intervento di vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile, i danni sono comunque ingenti, anche se una quadra definitiva la si potrà avere soltanto quando i roghi saranno stati del tutto estinti.