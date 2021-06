Caldo e afa in casa: i 4 metodi per trovare sollievo

Dalle porte e finestre schermate sino ai condizionatori, sono diversi i metodi che permettono di trovare sollievo dal caldo e rinfrescarsi in casa.

In questo periodo, le temperature si sono notevolmente alzate e per sopportare il caldo e l’arsura sono diversi i metodi da adottare per riuscire a trovare un po’ di sollievo. Vediamo insieme quali sono i rimedi maggiormente adatti per riuscire a rinfrescarsi.

Caldo e afa in casa

Sebbene l’estate non sia ancora arrivata, le temperature stanno cominciando a salire e il caldo si fa sentire rendendo l’aria irrespirabile. Con l’aumentare delle temperature che toccano i 30° e oltre, comincia a fare davvero caldo e bisogna trovare una soluzione a questa arsura e umidità.

Dal momento che l’afa comincia a farsi sentire soprattutto in casa, bisogna cominciare a fare qualcosa per evitare di arginare il problema.

Prima di tutto, è bene cercare di schermare le finestre e le vetrate di casa cercando di tenerle chiuse, almeno nelle ore più calde della giornata, quindi nell’arco di tempo che va dalle 11 alle 14 circa.

In seguito, è molto importante munirsi di ventilatori e condizionatori come Artic Cube in modo da dare un po’ di freschezza alla casa togliendo un po’ di umidità. La cosa importante è non accenderlo alla massima potenza, ma saperlo regolare senza correre il rischio di ammalarsi.

Per evitare che la casa diventi troppo bollente, bisogna per delle tende od oscuranti esterni in modo da non far penetrare troppo il sole.

Limitare anche l’uso del forno e di tutti quegli apparecchi ed elettrodomestici che possono essere ulteriore fonte di riscaldamento per la casa. Cercare di fare dei bagni o delle docce usando l’acqua tiepida in modo da abbassare la temperatura corporea e stare un po’ meglio.

Caldo e afa in casa: consigli

Si desidera e brama l’estate, ma quando arriva bisogna fare i conti con le temperature alte e il caldo opprimente che non lascia quasi respirare. Per combattere l’afa e la calura in casa, si consiglia di attenersi ad alcuni rimedi e metodi davvero efficaci e utili che possono funzionare in modo da trovare un po’ di sollievo.

Sono consigli e regole molto semplici che permettono di sopportare il caldo nel modo migliore e di trovare un po’ di riparo. Uno dei primi metodi è usare il climatizzatore o ventilatore per mantenere bassa la temperatura in casa che non deve mai superare i 25°.

Quando il caldo in casa risulta davvero insopportabile e difficile da gestire, si può appendere un lenzuolo bagnato fuori dalla finestra. Un rimedio molto utile in quanto l’aria esterna risulta molto più fresca di quella in casa e l’acqua nel momento in cui evapora rinfresca l’aria in casa.

Un altro metodo altrettanto efficace è quello di usare o piantare nei dintorni della propria casa delle piante rampicanti che, non solo ravvivano l’ambiente, ma permettono anche di ombreggiare la casa. Un rivestimento a lungo termine di cui vale assolutamente la pena. Infine, è consigliabile mangiare molta frutta che rinfresca e disseta.

Caldo e afa: miglior condizionatore portatile

Insieme ai consigli che sono stati citati poc’anzi, per sopportare e tollerare il caldo è possibile munirsi del miglior condizionatore portatile in commercio. Si tratta di Artic Cube, un condizionatore che rinfresca in modo rapido, facile ed economico.

Per farlo funzionare, bisogna riempire il serbatoio con l’acqua, collegarlo all’unità e accenderlo. Dotato di tre velocità di ventilazione per un controllo preciso e ottimale della potenza.

Per poter funzionare, Artic Cube usare una tecnologia di raffreddamento ad aria che risulta molto innovativa dal momento che permette all’aria calda di entrare nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. A quel punto, l’acqua evapora e rilascia aria fredda per rinfrescare l’ambiente circostante.

Molto silenzioso, quindi non causa nessun tipo di problema. La soluzione ideale per un condizionatore che sia potente, ma anche ecologico e silenzioso al tempo stesso. Raffredda l’aria in poco tempp e dura tantissimo. Non usa gas o refrigeranti chimici.

Ha più funzioni perché, oltre a raffreddare l’ambiente, purifica e deumidifica al tempo stesso. Permette di godersi una aria priva di particelle di polvere per cui molto fresca e pulita al tempo stesso.

