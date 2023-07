A rivelarlo è nientemeno che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

ONU: “Iniziata l’era dell’ebollizione globale”

Queste, nello specifico, le sue parole:

Il cambiamento climatico è qui, e questo è solo all’inizio. I segni sono ovunque: l’aria è irrespirabile, il caldo è insopportabile e i livelli di profitto dei combustibili fossili e di inazione climatica sono inaccettabili.

Stando così le cose, ha incalzato il segretario generale, la soluzione è solo una:

I leader devono guidare. Basta esitazioni. Basta scuse. Basta aspettare che siano gli altri a muoversi per primi. Le prove del cambiamento climatico in fondo sono ovunque: l’umanità ha scatenato la distruzione. Questo non deve portare alla disperazione, ma all’azione, poiché possiamo ancora evitare il peggio. Ma per farlo, dobbiamo trasformare un anno di caldo torrido in un anno di ambizione torrida».

Cosa attendersi ad agosto

Luglio sarà con ogni probabilità il mese più caldo mai registrato nella storia del mondo, ma agosto? Come sarà?

Le ondate di calore, o gli effetti del cambiamento climatico che dir si voglia, si abbatteranno in particolare sugli Stati Uniti, mettendo a rischio circa 120 milioni di persone. In particolare, le previsioni hanno annunciato temperature oltre i 37,7 gradi in diverse città del centro dal Minnesota, mentre a Phoenix sono state segnalate temperature di quasi 40 gradi per 26 giorni consecutivi.

La situazione scotta, ancora.