Emergenza caldo: a chi rivolgersi. Il ministro della Salute Orazio Schillaci rende noto al Tg1 il numero d’emergenza da chiamare per avere informazioni e assistenza legate alle alte temperature di questa estate.

Tutti i giorni dalle 8 alle 20

«Dalle 14 di mercoledì 19 luglio sarà attivo il numero 1500 di pubblica utilità, già attivo durante la pandemia, per chiedere informazioni sul calore e ricordare le precauzioni da osservare, ma soprattutto un numero che può indicare ai cittadini i presidi dove rivolgersi a loro più vicini» spiega il ministro. Si tratta di uno strumento in più per sapere come comportarsi in difesa dal caldo e apprendere indicazioni utili sui servizi socio-sanitari a riguardo presenti sul territorio nazionale. Il 1500 sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 e a rispondere ai cittadini sarà inizialmente – in attesa che si concludano le procedure con il Mef per il riaffidamento del servizio in outsourcing – il personale del Ministero qualificato e formato.

Cosa’altro sapere

Il numero di emergenza si aggiunge ai provvedimenti già adottati dal Ministero della Salute nell’emergenza caldo, ovvero l’aggiornamento quotidiano dei bollettini caldo, il decalogo con i comportamenti da adottare per proteggersi dal caldo e le raccomandazioni alle Regioni per rafforzare l’assistenza.