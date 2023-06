Pechino, temperature record: non faceva così caldo dal 1961

Giovedì 22 giugno è stata una giornata di caldo con temperature da record nella capitale cinese: non c'era una giornata di giugno con temperature così alte dal 1961

Pechino, fa caldo. Giovedì 22 giugno è stata una giornata di caldo con temperature da record nella capitale cinese: dall’inizio delle rilevazioni, cioè dal 1961, non c’era mai stata una giornata di giugno con temperature così alte.

Fino a 41,8 gradi

Stando a quanto riportato dalla Bbc, che cita i dati diffusi dalle autorità cinesi, la colonnina di mercurio ha toccato i 41,8 gradi in una stazione meteorologica a nord di Pechino. Temperature estreme a cui la popolazione fa fatica ad adeguarsi e che, secondo le previsioni, non daranno tregua per giorni: l’ondata di caldo sembra essere intenzionata a protrarsi almeno fino a fine mese e nella città scatta l’allerta arancione. Le autorità di Pechino, di Tianjin e di altre città asiatiche hanno invitato allo stop alle attività all’aperto durante le ore più calde del giorno. Richiesto da parte delle autorità anche il contenimento dei consumi energetici.

Scoppia il caldo anche in Italia

L’estate non ha più esitazioni e arriva anche sullo Stivale la prima ondata di caldo africano. Secondo gli esperti di 3BMeteo si rinforzerà ancora l’anticiclone e l’alta pressione diventerà più consistente, favorendo il bel tempo. L’anticiclone non sarà però incontrastato: giovedì 22 giugno subirà l’attacco di una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un generale ridimensionamento delle temperature.