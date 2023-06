Previsioni meteo, ondata di caldo africano: temperature fino a 35 gradi

L’estate è entrata nel vivo e arriva la prima ondata di caldo africano sull’Italia, con temperature che raggiungeranno i 35 gradi.

L’estate è entrata nel vivo e sta per arrivare la prima ondata di caldo africano sull’Italia. Secondo gli esperti di 3BMeteo continua a rinforzarsi l’anticiclone e l’alta pressione diventerà più robusta, favorendo tempo stabile e soleggiato e caldo sempre più intenso. L’anticiclone non sarà particolarmente lungo e già a partire da giovedì subirà un attacco di una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un ridimensionamento delle temperature.

Previsioni Meteo, il tempo nei prossimi giorni

Nella giornata di oggi, martedì 20 giugno 2023, il tempo sarà stabile e soleggiato in tutta l’Italia. Nel pomeriggio un po’ di variabilità sulle zone alpine, con qualche rovescio su Piemonte e Valle D’Aosta. Le temperature saranno in aumento, con picchi di 38 gradi su Sardegna, 34/35 gradi nel Catanese e Cosentino e 33 gradi in Val Padana, Tavoliere e Materano. Mercoledì 21 giugno 2023 sarà una giornata stabile e soleggiata, con qualche eccezione al Centro-Nord e una certa variabilità sulle Alpi. Farà ancora più caldo, con picchi di 39/40 gradi in Sardegna, 37 nel Catanese, Cosentino e Tavoliere e 34/35 in Val Padana.

A partire da giovedì 22 giugno il tempo peggiorerà a Nord-ovest, con piogge e temporali su Lombardia e Triveneto. Nel resto dell’Italia il tempo sarà stabile, con un caldo intenso. Venerdì 23 giugno ancora instabilità a Nord-ovest, con rovesci e temporali sul Triveneto e in Emilia Romagna, in estensione nel weekend al Centro-Sud. Le temperature al nord saranno in calo.