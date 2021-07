Calendario scuola 2021/2022: quando comincia, quando finisce, ponti, festività regione per regione

Il nuovo calendario della scuola relativo all'anno 2021/2022 è ormai stato pubblicato da moltissime Regioni italiane. Ecco tutti i dettagli a riguardo

In attesa di conoscere le nuove disposizioni per l’anno scolastico 2021/2022, in termini di normative anti-contagio e protocolli motivati dalla situazione determinata dalla pandemia da Coronavirus in Italia, moltissime Regioni italiane hanno già pubblicato i calendari scolastici con le date d’inizio e fine dell’anno scolastico venturo e le relative festività.

Ecco nel dettaglio una panoramica generale di tutte le informazioni in merito.

Calendario scuola 2021/2022: quando comincia e quando finisce?

La prima campanella per l’anno scolastico 2021/2022 suonerà nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. A questa seguiranno le altre Regioni, ma ecco nel dettaglio tutte le date d’inizio e fine dell’anno scolastico venturo:

Provincia autonoma di Bolzano : l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 6 settembre 2021, mentre la fine è prevista per il 16 giugno 2022;

: l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 6 settembre 2021, mentre la fine è prevista per il 16 giugno 2022; Lombardia : l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 13 settembre 2021, mentre la fine è programmata per l’8 giugno 2022;

: l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 13 settembre 2021, mentre la fine è programmata per l’8 giugno 2022; Campania : l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 15 settembre 2021 e la fine dello stesso è programmata per l’8 giugno 2022;

: l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 15 settembre 2021 e la fine dello stesso è programmata per l’8 giugno 2022; Piemonte : l’anno scolastico inizierà il 13 settembre 2021 e si concluderà il 9 giugno 2022;

: l’anno scolastico inizierà il 13 settembre 2021 e si concluderà il 9 giugno 2022; Puglia : l’inizio dell’anno scolastico è programmato per il 20 settembre 2021, mentre la fine è prevista per il 9 giugno 2022;

: l’inizio dell’anno scolastico è programmato per il 20 settembre 2021, mentre la fine è prevista per il 9 giugno 2022; Friuli Venezia Giulia : l’anno scolastico comincerà il 16 settembre 2021 e terminerà l’11 giugno 2022;

: l’anno scolastico comincerà il 16 settembre 2021 e terminerà l’11 giugno 2022; Toscana : per questa regione, l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 15 settembre 2021, mentre la sua conclusione è programmata per il 10 giugno 2022;

: per questa regione, l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 15 settembre 2021, mentre la sua conclusione è programmata per il 10 giugno 2022; Provincia di Trento : l’anno scolastico comincerà il 13 settembre 2021 e si concluderà il 10 giugno del 2022;

: l’anno scolastico comincerà il 13 settembre 2021 e si concluderà il 10 giugno del 2022; Lazio, Veneto, Molise, Abruzzo : l’anno scolastico venturo partirà il 13 settembre 2021 e si concluderà nella giornata dell’8 giugno 2022;

: l’anno scolastico venturo partirà il 13 settembre 2021 e si concluderà nella giornata dell’8 giugno 2022; Basilicata : la partenza dell’anno scolastico è prevista per il 15 settembre 2021 e la fine per l’8 giugno 2022;

: la partenza dell’anno scolastico è prevista per il 15 settembre 2021 e la fine per l’8 giugno 2022; Liguria: l’inizio dell’anno scolastico è programmato per il 15 settembre, la fine dello stesso è fissata al 10 giugno 2022.

Non sono ancora stati pubblicati i calendari scolastici 2021/2022 da parte delle regioni Umbria, Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna.

Calendario scuola 2021/2022: quali festività include?

Le scuole per l’anno scolastico 2021/2022 resteranno chiuse in occasione delle seguenti festività:

Festa di tutti i Santi : 1 novembre 2021

: 1 novembre 2021 Festa dell’Immacolata Concezione : 8 dicembre 2021

: 8 dicembre 2021 Pasqua e Lunedì dell’Angelo : 17 aprile 2022 e 18 aprile 2022

: 17 aprile 2022 e 18 aprile 2022 Festa della Liberazione : 25 aprile 2022

: 25 aprile 2022 Festa del Lavoro : 1 maggio 2022

: 1 maggio 2022 Festa della Repubblica: 2 giugno 2022

Calendario scuola 2021/2022: quali ponti include?

Per quanto riguarda ponti e festività relativi all’anno scolastico 2021/2022, si prevede che le vacanze di natale saranno concesse agli studenti, ai docenti e al personale scolastico in generale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; alcune Regioni (Veneto, Piemonte e Puglia) potrebbero posticipare il rientro al 10 gennaio 2022.

Per quanto concerne le vacanze di pasqua, queste cadranno invece dal 14 aprile 2022 fino al 19 aprile 2022. Si prevede inoltre che alcune Regioni, come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, concederanno delle vacanze anche nel periodo di carnevale, ossia tra il 28 febbraio 2022 e il 2 marzo dello stesso anno.