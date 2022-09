California, grosso orso entra in un negozio e ruba il cibo

Fuori programma durante il turno di notte in una rivendita della California, un grosso orso entra in un negozio e ruba il cibo prima di andar via

In California un grosso orso bruno entra in un negozio e ruba il cibo e l’episodio è stato vissuto e filmato dal cassiere di un market 7-Eleven di Olympic Valley che in breve lo ha fatto diventare virale sui social postandolo e raccontando quella curiosa ma affatto desueta esperienza negli Usa.

Tutto sarebbe avvenuto durante il turno di notte nelle prime ore di martedì 12 settembre.

L’uomo, il 54enne Christopher Kinson, è rimasto stupito quando un grosso orso “con buone maniere” gli è entrato in negozio e si è dilettato a prendere alcune barrette di cioccolato. Christopher aveva infatti notato che le porte del 7-Eleven a Olympic Valley in California, si erano aperte e richiuse, ma “non ha visto entrare nessuno”.

Il grosso plantigrado infatti era si entrato ma la sua altezza al garrese impediva al cassiere di vederlo. Almeno non fino a quando Christopher non ha guardato in basso ed ha visto quel grosso animale che sgranocchiava alcuni snack.

“Educato e goloso di cioccolata”

A quel punto Chris ha detto, commentando il video e rispondendo ai media locali: “È stato divertente. È come se fosse volutamente educato nel prendere una barretta di cioccolato alla volta, è quasi come se avesse buone maniere”.

E ancora: “Inizialmente sono rimasto sorpreso. Vedo la porta aperta e non vedo un busto e sono tipo ‘oh mio dio. È un orso’. E in chiosa: “Il video non gli rende davvero giustizia, dal vivo l’orso era dal 20% al 30% più grande“.