Il cadavere di Vittorio Marianecci è stato avvistato da un kite surfer in mare in California.

Il corpo dell’imprenditore Vittorio Marianecci è stato avvistato in mare, in California, da un kite surfer. Le indagini sono in corso per scoprire le cause della sua morte.

California, imprenditore Vittorio Marianecci trovato morto in mare: indagini in corso

Il corpo di Vittorio Marianecci, 57 anni, è stato avvistato in mare da un kite surfer a Berkeley, California, costa Ovest degli Stati Uniti. Il cadavere galleggiava in acqua vicino ad un ex ristorante, al 199 di Seawall Drive, vicino al porto turistico della località a Sud di San Francisco. Vittorio Marianecci era un noto imprenditore, manager di un’azienda vinicola italiana. Secondo i risultati del primo esame medico, non ci sarebbero segni di violenza sulla salma. Le indagini sulle cause della morte sono ancora in corso e l’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni.

La polizia aveva lanciato un appello

Lunedì la polizia di San Francisco aveva diffuso un appello su Twitter per chiedere aiuto per la scomparsa dell’imprenditore italiano. Lo scorso mercoledì era in Florida e giovedì sarebbe dovuto arrivare a Seattle per un evento sul vino. Il suo cellulare, però, indicava la posizione a San Francesco e venerdì è stato avvistato nella contea di Marin a Nord della California. Le telecamere lo hanno ripreso mentre comprava una bottiglia d’acqua in un bar e si dirigeva verso la stazione dei pullman. L’uomo, si leggeva nel comunicato diffuso dalla polizia di San Francisco, era considerato “a rischio a causa delle sue dichiarazioni che potrebbero metterlo in pericolo“.