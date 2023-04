Per il trentacinquenne scomparso a Biella riprendono le ricerche, dell’uomo in questione, che risiede a Pettinengo, non si hanno più notizie da tre giorni e la famiglia è seriamente preoccupata. Le operazioni di ricerca hanno ripreso lena dopo un ultimo avvistamento che pare sia avvenuto sabato mattina in un bar del santuario di Oropa. Da quanto si apprende il 35enne era senza scarpe ed il titolare gli ha fornito un paio di calze e due buste di nylon da mettere ai piedi.

Trentacinquenne scomparso, riprendono le ricerche

A coordinare le ricerche Guardia di Finanza e Carabinieri assieme a Polizia, soccorso Alpino, AIB e Vigili del Fuoco. Da Torino poi è arrivato il nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco e dovrebbe levarsi in volo un elicottero. Ma dove stanno cercando i team? Lungo i principali sentieri che portano al Santuario, questo dopo che era stata rinvenuta una busta della spesa che l’uomo teneva con sé. Un testimone si è anche rivolto ai carabinieri.

Il faccia a faccia con un testimone

L’uomo ha riferito di aver incontrato lo scomparso sabato pomeriggio lungo la cosiddetta “Passeggiata dei Preti”. Si tratta, come si apprende dai media, di un sentiero di due chilometri che si stacca dal piazzale della Basilica superiore del santuario.