Cambio dell’ora: la dieta che ti aiuta a restare in forma

Il cambio dell’ora può avere un impatto significativo sul nostro ritmo circadiano, con ripercussioni sull’appetito, sulla digestione e, naturalmente, sulla gestione del peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come curare l’alimentazione per restare in forma e preservare la salute generale dell’organismo.

Cambio dell’ora

Quando si parla di cambio dell’ora, si pensa subito alla perdita o al guadagno di un’ora di sonno, ma la situazione è molto più complessa, dato che nei giorni successivi, l’organismo può manifestare sonnolenza, calo di concentrazione e desiderio di cibi ricchi di zuccheri, con un impatto negativo sul peso forma.

Questa condizione si verifica perché il nostro corpo cerca un “compenso energetico rapido” che, tuttavia, secondo diversi studi, può essere gestito meglio mantenendo regolari gli orari dei pasti, così da ridurre gli attacchi di fame, prevenire l’accumulo di grasso addominale e limitare gli sbalzi glicemici.

Cambio dell’ora: consigli

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3:00, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora. Sebbene questo ci regali un’ora in più di sonno, nei giorni successivi potrebbero comparire stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione, soprattutto nelle prime ore del mattino. Per contrastare questi effetti e favorire un adattamento più dolce al nuovo ritmo circadiano, l’alimentazione può diventare una preziosa alleata.

Per aiutare l’organismo ad adattarsi senza troppa fatica, ecco alcune abitudini alimentari che fanno la differenza:

Colazione equilibrata e nutriente . Evita di iniziare la giornata con un eccesso di zuccheri, che favoriscono sbalzi glicemici e fame improvvisa. Meglio optare per una fetta di pane integrale tostato con uova e avocado, oppure, salmone affumicato e avocado. Se preferisci il dolce, scegli yogurt greco con frutta fresca o pancake d’avena con marmellata e crema di frutta secca.

. Evita di iniziare la giornata con un eccesso di zuccheri, che favoriscono sbalzi glicemici e fame improvvisa. Meglio optare per una fetta di pane integrale tostato con uova e avocado, oppure, salmone affumicato e avocado. Se preferisci il dolce, scegli yogurt greco con frutta fresca o pancake d’avena con marmellata e crema di frutta secca. Equilibrio tra macronutrienti . A ogni pasto, assicurati di inserire una fonte di carboidrati, una di proteine, una di grassi buoni e una di fibre. Questo schema aiuta a mantenere costante l’energia, riduce il desiderio di zuccheri e previene l’accumulo di grasso viscerale.

. A ogni pasto, assicurati di inserire una fonte di carboidrati, una di proteine, una di grassi buoni e una di fibre. Questo schema aiuta a mantenere costante l’energia, riduce il desiderio di zuccheri e previene l’accumulo di grasso viscerale. Idratazione costante. Bere circa due litri di acqua al giorno sostiene il metabolismo ed evita gonfiori e ritenzione idrica. Se con le basse temperature fatichi a bere, preferisci tisane senza zucchero, che oltre ad idratarti, ti aiutano a restare al caldo.

