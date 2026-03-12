Camera approva risoluzione di maggioranza su Iran e impegni UE

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sull'Iran: ecco i numeri del voto, le critiche dell'opposizione e gli impegni sul piano della difesa e delle basi militari

La Camera dei deputati ha dato il proprio assenso alla risoluzione di maggioranza che sintetizza le comunicazioni del governo sulla crisi in Medio Oriente e sulle questioni che saranno al centro del prossimo Consiglio UE. L’Aula ha votato con 196 sì, 122 no e 3 astenuti, licenziando un testo che impegna l’esecutivo su aspetti di difesa, cooperazione con i paesi del Golfo e rapporti con gli alleati.

Il dibattito parlamentare è stato segnato da polemiche tra maggioranza e opposizione, interventi dei ministri e richieste di chiarimento sulla disponibilità a concedere basi militari per operazioni estere. La situazione ha richiesto anche precisazioni sul rapporto tra decisioni governative e controllo del Parlamento in tema di sicurezza internazionale.

Il voto a Montecitorio e i contenuti della risoluzione

Con l’approvazione a Montecitorio il Parlamento ha sancito un orientamento che prevede, tra l’altro, impegni per la difesa collettiva dei paesi europei, il supporto ai paesi del Golfo e misure di assistenza come sistemi di difesa missilistica. Nel testo si ribadisce la volontà di mantenere la cooperazione con gli alleati ma anche la necessità di un coordinamento europeo più marcato. La dicitura sul supporto ai paesi del Golfo comprende anche riferimenti a forme di assistenza non offensive, secondo quanto illustrato dai ministri in aula.

Numeri e pluralità di documenti

Oltre al voto principale, l’Aula ha respinto alcune proposte dell’opposizione e ha dato parere favorevole a singoli emendamenti presentati da forze politiche minori. È stato ricordato che in fasi diverse del confronto parlamentare erano circolate cifre diverse sui voti: un primo resoconto aveva riportato 179 sì, 100 no e 14 astenuti in un momento precedente del dibattito, mentre al Senato il medesimo testo è stato approvato con 94 voti favorevoli, 39 contrari e 8 astenuti.

Le posizioni dei ministri e le reazioni dell’opposizione

I ministri coinvolti nelle comunicazioni hanno descritto una situazione internazionale tesa e hanno illustrato le richieste ricevute da alcuni paesi del Golfo. Il ministro della Difesa ha riferito sui contatti avuti e sulle valutazioni in corso, sottolineando che al momento non risulta una richiesta formale per l’uso di basi sul suolo nazionale, ma che il governo è pronto a tornare in Parlamento qualora emergessero nuove esigenze. In aula si è discusso anche del rispetto del diritto internazionale e dei limiti costituzionali.

Schlein, Crosetto e il tema delle basi

La leader del Partito Democratico ha sollevato la questione dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo di basi americane in Italia, invocando il divieto contenuto nell’articolo 11 della Costituzione per iniziative che possano favorire operazioni belliche. Ha chiesto una posizione chiara e preventiva del governo, mentre il ministro della Difesa ha ammesso che alcuni attacchi sono stati giudicati contrari alle norme internazionali e ha richiamato la necessità di massima prudenza nella gestione delle informazioni e delle alleanze.

Tensioni politiche in aula e riflessi istituzionali

Il confronto in Parlamento è stato caratterizzato da momenti di forte attrito: accuse reciproche tra esponenti dell’opposizione e ministri, contestazioni sulle modalità della comunicazione governativa e critiche per l’assenza della presidente del Consiglio dall’aula nei momenti più caldi del dibattito. Alcuni gruppi parlamentari hanno lamentato interruzioni e scarsa disponibilità al confronto, fino alla decisione di abbandonare riunioni di coordinamento per protesta.

Scene e accuse nel Senato

Al Senato si sono registrate scintille fra leader politici, interventi del presidente d’Aula per richiamare all’ordine e dichiarazioni che hanno alimentato la polemica sui rapporti tra politica e servizi di intelligence. Un leader di partito ha parlato di tensioni interne al governo e di possibili azioni di disinformazione, mentre il ministro degli Esteri ha difeso l’operato dell’esecutivo sottolineando la priorità della tutela dei cittadini italiani all’estero.

Implicazioni pratiche e prossimi passi

La risoluzione approvata definisce orientamenti politici che potranno tradursi in iniziative concrete solo se e quando si presenteranno richieste specifiche dagli alleati. Sul piano istituzionale, è stata ribadita la disponibilità a riportare la questione in Parlamento qualora emergano nuove richieste di utilizzo di basi o di impiego di forze nazionali. Nel frattempo, il governo ha annunciato che la presidente del Consiglio interverrà in Aula sull’agenda UE e sulla crisi mediorientale in una seduta prevista per l’11 marzo, per chiarire ulteriormente la linea politica.

In conclusione, l’approvazione della risoluzione segna un passaggio politico importante: sancisce impegni generali di sostegno e difesa collettiva, ma lascia aperto il livello di coordinamento e di controllo parlamentare che il dibattito ha mostrato essere al centro delle tensioni tra maggioranza e opposizioni.