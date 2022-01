La camera ardente di David Sassoli è diventata luogo di grandi polemiche per i selfie e le condivisioni dei politici, durante l'ultimo saluto.

Camera ardente di David Sassoli, è polemica per i selfie dei politici durante l’ultimo saluto

La camera ardente per commemorare David Sassoli, allestita al Campidoglio, è stata travolta da una polemica che riguarda le foto ricordo e i selfie dei politici durante l’ultimo saluto al presidente del Parlamento Europeo. Si trattava di un momento in cui dovevano prevalere la riservatezza e la sobrietà, ma diversi leader ed esponenti politici hanno deciso di trasformare il ricordo di David Sassoli in una sorta di autocelebrazione. Uno dei politici che ha condiviso la propria foto con scritto “Ciao David” è stato Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle.

Un messaggio simile a quello di Enrico Letta, che ha condiviso una foto mentre era in posa vicino alla bara, con tanto di hashtag. Hanno avuto la stessa idea anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, Ettore Rosato, esponente di Italia Viva, e Roberta Metsola, vice presidente dell’Europarlamento.

Camera ardente di David Sassoli: i selfie dei politici

Anche Laura Boldrini, ex Presidente della Camera, ha fatto le cose in grande.

Ha pubblicato un mini servizio fotografico di tre foto di cui è la protagonista e un messaggio in cui sottolinea che “con commozione ho abbracciato la moglie Alessandra e la figlia Livia“. Non sono mancati gli hashtag. Si sono aggiunti anche Monica Cirinnà ed Esterino Montini, in posa accanto ai fiori, per dimostrare la loro presenza all’evento. In tanti hanno trovato questi scatti di cattivo gusto, che hanno coinvolto indirettamente anche il Capo di Stato.

Il profilo ufficiale del Quirinale, infatti, ha condiviso un post che ritrae il presidente di fronte alla bara di David Sassoli. In questo caso, però, non è stata un auto pubblicazione del premier.

Camera ardente di David Sassoli: i funerali

Nella giornata di oggi, 14 gennaio 2022, alle ore 12, si terranno i funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli con le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e Michel.