Giallo a “Ballando con le Stelle“. Un infiltrato ha rivelato una notizia davvero sorprendente. Ecco che cosa è successo.

Ballando con le Stelle: le accuse di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, che come saprete si è dovuta ritirare da “Ballando con le Stelle” per un infortunio, ha rivelato, due concorrenti, l’avrebbero messa sotto pressione chiedendole di visionare le lastre, in quanto convinti che non si fosse infortunata veramente.

Dopo le sue parole, i fan del programma hanno cominciato a interrogarsi su chi potessero essere queste due persone che hanno dubitato dell’infortunio della Fialdini. Ma ora ecco che un infiltrato ha fatto una clamorosa rivelazione sui cosa è successo nei camerini.

Ballando con le Stelle, infiltrato fa una rivelazione sorprendente: “Nei camerini era una vera furia…”

Un infiltrato del Settimanale Gente ha iniziato ad aggirarsi in incognito tra i corridoio e i camerini di “Ballando con le Stelle“. Dal suo racconto, ci sarebbe stata una discussione molto accesa nei camerini tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini, che avrebbe detto che alcuni suoi conoscenti dopo essersi fratturati le costole non riuscivano più nemmeno a camminare. Questa fate, se interpretata in un certo modo, potrebbe mettere in dubbio l’infortunio della Fialdini la quale, come racconta l’infiltrato, sarebbe proprio andata su tutte le furie. Il clima dietro le quinte del dance show sarebbe più teso che mai, stando al racconto, diversi concorrenti si sarebbero lamentati di Fognini e della D’Urso, che sarebbero trattati in modo privilegiato, con il tennista che avrebbe dei permessi speciali per potersi allenare a Milano con la sua maestra, Giada Lini.