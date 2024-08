Camilla si è presa una pausa dai doveri reali per i nipoti

La Regina Camilla ha deciso di prendersi una pausa dai doveri reali per stare in compagnia dei nipoti.

La regina Camilla, di 77 anni, ha deciso di prendersi una pausa dai suoi doveri reali per trascorrere il tempo insieme alla famiglia e in particolare con i suoi nipoti. L’occasione è stato un pranzo nel villaggio di Ballater, in Scozia, con i suoi due figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, e alcuni nipoti. La regina ha scelto un look molto casual, indossando un paio di jeans, una camicia, un maglione, una giacca trapuntata verde e dei mocassini.

La Regina Camilla e il pranzo in famiglia

Le foto scattate durante il pranzo mostrano Camilla molto rilassata e sorridente. La donna ha un bellissimo rapporto con i suoi figli e i suoi nipoti. In un’intervista del 2022 ha raccontato che i suoi nipoti la aggiornano costantemente sulle tendenze moderne come Instagram e TikTok. Presto la coppia reale, che si trova nella residenza di Balmoral, verrà raggiunta da familiari e amici.