Camion bloccato sul passaggio a livello: la sbarra si abbassa e lo blocca

Surreale situazione a Rovigo, dove nelle ore del mattino un camion è rimasto bloccato sul passaggio a livello: nelle foto scattate dagli operatori del 115 si vece chiaramente la sbarra che si abbassa e lo blocca.

Insomma, come una sorta di gigantesca ghigliottina, la traversa si è incuneata dietro lo spoiler della motrice ed ha bloccato il grosso mezzo dritto sui binari, come accade in certi action movies o purtroppo anche nella realtà, quando si paventa l’arrivo di un treno.

Camion bloccato sul passaggio a livello

I media locali spiegano che quell’incidente è avvenuto al passaggio a livello a Rovigo nella mattinata di oggi, 9 febbraio, intorno alle otto di mattina.

Da quanto fa sapere il Gazzettino del Nord Est a quel punto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mascherine. Lo avevano dovuto fare per una sbarra del passaggio a livello ferroviario che, “abbassandosi, si è incastrata tra la cabina e il semirimorchio di un autoarticolato in transito.

Nessun ferito e mezzo “liberato”

Per fortuna in quel curioso sinistro nessuna persona è rimasta ferita. Si apprende invece che gli operatori del 115, accorsi dalla centrale con due squadre, hanno “provveduto al rialzo della sbarra”.

La stessa, data la sua fondamentale funzione, è stata controllata e “non ha subito nessuno danno”. La testata spiega poi in chiosa che la circolazione ferroviaria lungo la linea Rovigo-Verona “è ripresa regolarmente”. Sul posto sono giunta anche pattuglie della polizia ferroviaria e di quella locale.