Fiamme in un'attività commerciale in Toscana: vigili del fuoco al lavoro

Nelle prime ore del mattino si sono levate altissime fiamme in un'attività commerciale in Toscana: vigili del fuoco al lavoro per ore

Non solo la paura per le decine di scosse di terremoto che a poca distanza erano state nettamente avvertite, ma anche quella per un incendio: fiamme in un’attività commerciale in Toscana e vigili del fuoco al lavoro per domare quel rogo che stava mionacciando un’avviata attività del territorio.

Da quanto si apprende il rogo è divampato all’improvviso all’interno di un negozio a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Ma come sono andate le cose?

Fiamme in un’attività commerciale toscana

I media locali che hanno dato menzione della notizia spiegano che le fiamme sono divampate all’alba a Colle Val d’Elsa dove un incendio ha preso vigore intorno alle 6,20 del mattino. Dove è scoppiato il rogo? All’interno di un’attività commerciale e con una iniziale violenza che ha immediatamente innescato una vera corsa contro il tempo da parte dei vigili del fuoco.

Al lavoro il 115 di Siena e Poggibonsi

Le testate del territorio spiegano che le squadre e i mezzi sono intervenuti dal comando di Siena e dal distaccamento di Poggibonsi. Dopo un lavoro come sempre ben fatto gli operatori del 115 sono riusciti ad avere ragione del fuoco ed evitare che si propagasse ai negozi adiacenti. L’incendio è stato estinto e subito dopo è partita l’opera di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. I tecnici del 115 hanno poi stilato la relazione su cause di innesco e dinamiche.