Paura in Svizzera, dove a Castel San Pietro, nel Canton Ticino, un camion si è ribaltato questa mattina e l’autista è rimasto incastrato tra le lamiere.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di un’ambulanza.

Camion si ribalta: autista intrappolato tra le lamiere

Nel Cantone della Svizzera italiana, nei pressi di un cantiere a Castel San Pietro, nella mattinata di oggi 25 novembre 2022, un camion si è ribaltato. La vettura stava scaricando del materiale necessario per i lavori in corso. Sono stati attimi di panico dato che l’autista è rimasto intrappolato nel suo mezzo di trasporto e non riusciva ad uscire dalle lamiere.

I soccorsi e il trsporto in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco ed un’ambulanza arrivata da Mendrisio. Anche le forze dell’ordine hanno dovuto raggiungere la zona del sinistro per metterla in sicurezza. I pompieri hanno rimosso l’autista dalle lamiere che poi è stato traportato al pronto soccorso per scongiurare ferite gravi o vitali. Via Montarico, strada in cui è avvenuto il sinistro, è stat chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.