Camion si schianta contro un ponte: morto un uomo

Alle prime ore di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, un uomo alla guida di un camion è morto in seguito a un incidente sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla complanare all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca dal GRA. Si è trattato di un incidente autonomo: il camionista si è schiantato contro un ponte, senza coinvolgere altri veicoli. Per lui non c’è stata, purtroppo, alcuna speranza di essere salvato: nonostante si siano precipitati sul posto vigili del fuoco e ambulanza, i danni causati dall’impatto gli sono stati fatali. Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, si suppone possa esserti trattato di un malore o di un colpo di sonno.

È a lavoro la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente, riconosciuto subito grave dagli automobilisti che circolavano su quel tratto: «Date le condizioni in cui si trovava il camion, l’incidente fin da subito è parso veramente grave. Il mezzo ha urtato contro il pilone del ponte ed era molto danneggiato» ha dichiarato uno di loro.

GRA invaso da pezzi di vetro

Il camion di cui l’uomo era alla guida trasportava bottiglie di vetro.

Dopo lo schianto, le corsie a ridosso dell’incidente sono state invase da pezzi di vetro, che hanno portato alla chiusura della viabilità per il tratto interessato. Sono state necessarie diverse ore per ripulire l’asfalto e permettere che la circolazione lungo la carreggiata fosse completamente riattivata.