Camion tamponato da un pullman: 15 feriti

Paura a san Donato Milanese dove un camion viene tamponato violentemente da un pullman che non ha arrestato la corsa sul manto bagnato

Bruttissimo incidente nell’area metropolitana di Milano, dove un camion è stato tamponato da un pullman: ci sono 15 feriti in tutto.

I media territoriali spiegano che i due grossi mezzi hanno impattato lungo la linea Milano-Crema in territorio di San Donato Milanese e che purtroppo l’autista del mezzo pubblico, quello che ha risentito di più del violento urto, è grave. Forse alla base del sinistro l’asfalto resto scivoloso dal meteo inclemente di queste ore.

Camion tamponato da un pullman

Un incidente con 15 feriti, quello avvenuto sulla linea Milano-Crema.

Per cause che dovranno essere chiarite e verbalizzate dalla polizia ad un certo punto un bus ha tamponato un mezzo pesante. I media spiegano che l’autista del pullman ha riportato seri traumi ed è stato “trasferito all’ospedale in eliambulanza” dopo che i soccorritori a terra avevano constatato quanto fossero severe le sue condizioni di salute.

Spavento per i passeggeri e ferite lievi

Grande paura anche per i viaggiatori a bordo del pullman: quasi tutti sono rimasti feriti, sebbene parrebbe in modo non grave.

Lo scontro è avvenuto intorno a mezzogiorno e per la precisione nei pressi di Rossopomodoro. I rilievi degli operanti e le operazioni di gestione e ripristino della piena viabilità sono andati avanti per circa due ore.