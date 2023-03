Un 63enne ricoverato ad Ancona in prognosi riservata: camion va fuori strada e finisce sotto il ponte dell'Intagliata

Dramma della strada nelle Marche con un camion che per cause da definire sbanda, va fuori strada e finisce sotto il ponte dell’Intagliata. Da quanto si apprende a seguito di quel violento impatto il conducente è stato trasportato in ospedale. E dopo quel terribile incidente avvenuto a San Severino Marche i soccorritori sono arrivati a razzo. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante che sarebbe uscito di strada sulla 361 “Settempedana”.

Un camion finisce sotto il ponte

Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia il Ponte dell’Intagliata all’altezza del distributore Ip, a San Severino. Ma cosa è successo di preciso? Lo dovranno stabilire i rilievi degli operanti, ma pare che per cause ancora al vaglio della Polizia locale, il mezzo pesante abbia sfondato il parapetto del ponte e si sia ribaltato nella scarpata sottostante. Dopo l’arrivo dei soccorritori e delle pattuglie sono state predisposte deviazioni sul posto da parte della Polizia Locale.

Sul posto 118, polizia locale e 115

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 e con essi le squadre dei vigili del fuoco. Il conducente, un 63enne, è stato estratto dalle lamiere del mezzo ed a stretto giro di posta l’uomo è stato portato dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove da quanto si apprende è ricoverato in prognosi riservata.