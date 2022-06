Camper esploso a Rozzano, donna morta carbonizzata

Un camper è esploso a Rozzano. Una donna è morta carbonizzata, mentre il marito 81enne è stato ricoverato con ustioni sul 90% del corpo.

Una donna è stata trovata morta carbonizzata in un camper esploso in una zona industriale di Rozzano, nel Milanese. Secondo le prime informazioni la deflagrazione è avvenuta intorno alle 15 di domenica 19 giugno 2022. La donna è stata travolta dalle fiamme, mentre un uomo di 81 anni, che probabilmente è il marito, è riuscito ad uscire dal camper. L’uomo è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano.

Cause dell’incendio da accertare

Un altro uomo, di 31 anni, ha tentato di spegnere le fiamme e si è bruciato, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’incendio e l’onda d’urto dell’esplosione hanno coinvolto anche un mezzo parcheggiato accanto al camper e due capannoni vicini. Le cause dell’esplosione e dell’incendio sono ancora da accertare, potrebbe essersi trattato di una bombola del gas difettosa.