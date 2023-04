Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, 23 aprile 2023, all’alba, sulla A9. Un camper è finito fuori strada e si è schiantato contro il guardrail.

Camper si schianta contro il guardrail della A9: conducente in ospedale

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina, 23 aprile 2023, all’alba, sulla A9, in direzione della Svizzera all’altezza dello svincolo di Monte Olimpino. Un camper con targa straniera ha sbandato ed è finito fuori strada, per motivi ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Il cane del conducente è stato portato dal veterinario

In autostrada è stata lasciata aperta una carreggiata in direzione Svizzera, mentre l’altra è stata bloccata. Il cane dell’autista è stato recuperato e consegnato ad un veterinario. Lo schianto ha reso complicata la situazione del traffico sulla A9 in una giornata di partenze per il ponte. La carreggiata è rimasta chiusa e si sono create code e rallentamenti.