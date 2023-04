Due giovani sono finiti in ospedale in gravi condizioni, dopo un terribile incidente che si è verificato a Chiavari. Per cause da accertare, l’auto è finita contro un albero.

Incidente a Chiavari, auto contro albero: due giovani in gravi condizioni

Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale, avvenuto in Viale Kasman, a Chiavari. Per cause ancora da accertare, il conducente dell’automobile, una Bmw, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. La macchina, dopo aver scontrato il marciapiede spartitraffico, è finita contro un albero sul lungo Entella. Lo schianto è stato davvero molto violento. Un impatto devastante, per cui i due giovani sono rimasti gravemente feriti.

Due giovani albanesi in gravissime condizioni

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e i soccorritori del 118. Sono stati allertati anche due elicotteri di soccorso, quello dei vigili del fuoco e l’elicottero Grifo di Albenga. Le condizioni dei due giovani coinvolti nell’incidente, entrambi di origini albanesi, sono apparse fin da subito gravissime. Entrambi, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova.