Canada, 70enne vince alla lotteria dopo aver giocato per 36 anni

Stephen Dixon, vincitore alla lotteria di Toronto, ha giocato gli stessi numeri per 36 anni.

Il signor Stephen Dixon, 70enne canadese residente Scarborough, sobborgo di Toronto, ha vinto la ricca cifra di venti milioni di dollari alla lotteria, dopo aver giocato gli stessi numeri per 36 anni. Dixon ha vinto il jackpot nell’estrazione dello scorso 9 luglio.

L’uomo ha affermato tramite una dichiarazione riportata da Global News: “Ho iniziato a giocare questi numeri con Wintario e li ho passati poi su LOTTO 6/49. I numeri che gioco sono importanti appuntamenti familiari”. Il pensionato ha raccontato che suo figlio gli ha detto di controllare il suo biglietto dopo aver visto che il jackpot era stato vinto a Scarborough.

Vince alla lotteria dopo 36 anni: si trovava in un negozio in quel momento

Stephen Dixon ha raccontato che era in un negozio a fare commissioni quando ha deciso di controllare il biglietto della lotteria. L’uomo ha spiegato che quando ha visto sullo schermo i venti milioni di dollari vinti, credeva fosse una pubblicità della prossima estrazione. Il commesso del negozio però ha controllato il biglietto di Stephen annunciandogli che era il vincitore.

Il vincitore: “È stato snervante”

Stephen Dixon ha detto che tutti i presenti nel negozio si sono congratulati con lui, dichiarando: “È stato snervante: ero stordito”.

Ha poi affermato di essere salito in auto rendendosi conto solo in quel momento di essere così scioccato da non riuscire neanche a festeggiare.