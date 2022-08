USA, veicolo si schianta contro un bar in Virginia: almeno 14 i feriti

Ore drammatiche negli USA dove un'auto si è schiantata contro un bar di Arlington in Virginia. Sarebbero almeno 14 i feriti.

Almeno 14 persone rimaste ferite delle quali quattro sono in condizioni gravi. Questo è il drammatico bilancio di un incidente avvenuto ad Arlington in Virginia. Un’auto si era schiantata contro il pub e ristorante irlandese Four Courts. Non sarebbero ancora chiare le cause dell’incidente.

La Polizia locale ha fatto sapere che sono state avviate le indagini.

🚨#BREAKING: Multiple people trapped inside restaurant fire in Arlington, Virginia 📌#Arlington l #Virginia Right now multiple Emergency crews are responding to reports of a car has rammed into the restaurant, which is now on fire. With Several people are trapped inside. pic.twitter.com/eL9wAzxq7u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 12, 2022

USA, incidente automobilistico in Virginia: provocato incendio nella struttura

A seguito dell’incidente avvenuto nel ristorante è scoppiato un incendio nella struttura, poi spento dai vigili del fuoco della contea di Arlington.

Stando a quanto riporta la CNN, gli ingegneri edili avevano valutato la struttura sana, ma non poteva essere più rioccupata.

Questo è quanto ha reso noto la polizia di Arlington: “ACPD e ArlingtonvaFD stanno indagando su un incidente automobilistico contro un edificio nell’isolato del 2000 di Wilson Boulevard. L’incidente ha provocato l’incendio della struttura che è stata spenta. Sono stati segnalati più feriti. Indagine in corso”.

ACPD and @ArlingtonvaFD are investigating a vehicle crash into a building in the 2000 block of Wilson Boulevard. The crash caused a structure fire which has been extinguished. Multiple injuries have been reported. Investigation ongoing. pic.twitter.com/a5BGlg9uet — ArlingtonCountyPD (@ArlingtonVaPD) August 12, 2022

Il bilancio dei feriti

Perciò che riguarda il bilancio dei feriti si segnala che otto persone sono ricoverate nei vari ospedali della zona, delle quali quattro in condizioni critiche. Altre sei persone invece dopo essere state soccorse sul posto sono state rilasciate e non sono dunque in pericolo di vita. Lo stesso staff del ristorante, in una nota rilasciata venerdì 12 agosto ha dichiarato di essere devastato per quanto successo.