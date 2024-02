In arresto un 29enne per la strage, nella provincia di Manitoba in Canada: morti 3 bambini e 2 donne

Dopo il ritrovamento di una donna morta in strada, i corpi di tre bambini in fin di vita in un’auto data alle fiamme e una donna trovata priva di vita in casa, la polizia canadese ha arrestato un 29enne.

La strage avvenuta in Canada, ulteriori dettagli

La strage è avvenuta nella città di Carman, a sud-ovest di Winnipeg, capoluogo della provincia canadese di Manitoba. Il sindaco afferma che la comunità, di circa 3.000 persone, è affranta dal dolore per questa tragedia avvenuta in città.

Una strage in Canada e le indagini iniziate nella giornata di domenica

Un 29enne è stato arrestato in Canada, nella provincia di Manitoba. Le indagini sono iniziate domenica, 11 febbraio verso le 7:30, quando la polizia è stata chiamata per un cadavere ritrovato a bordo di una strada, ma a circa 70 chilometri da quel luogo, qualche ora dopo, sono stati rinvenuti i corpi di tre bambini, ormai in fin di vita, insieme al ritrovamento di una seconda donna morta.

Cos’è successo nella strage avvenuta in Canada

La polizia locale sta indagando per comprendere le cause di quanto accaduto, ma una cosa è chiara, il 29enne arrestato è l’artefice della strage avvenuta. L’uomo è ritenuto colpevole sia della morte dei tre bambini che delle due donne, l’ultima rinvenuta senza vita in casa sua e non lontano dagli altri corpi.