Canada, rubati lingotti d'oro per 15 milioni di dollari

Rubati 15 milioni di dollari in oro all'aeroporto di Toronto, in Canada. Indaga la polizia.

La polizia canadese è al lavoro su un caso di furto da oltre 20 milioni di dollari canadesi (dunque 15 milioni di dollari americani) in lingotti d’oro e altri ‘beni di valore’ che si trovavano custoditi all’interno dell’aeroporto di Toronto.

I beni preziosi erano arrivati all’aeroporto canadese via container. Portate via circa 3.600 libbre d’oro

A riportare l’intera vicenda è il Toronto Sun. L’oro, insieme a tutti gli oggetti di valore trafugati, sono giunti all’aeroporto tramite un container scaricato da un aereo e conservato all’interno di una struttura di stoccaggio merci.

Attraverso una conferenza stampa, l’ispettore della polizia regionale di Peel Stephen Duivesteyn ha spiegato poi come, poco dopo l’arrivo del container nella struttura, ne sia stata denunciata la scomparsa.

L’ispettore ha poi proseguito: “Il container di alto valore è stato rimosso con mezzi illegali dalla struttura di stoccaggio“. Sono ben 3.600 libbre d’oro, quelle trafugate dai ladri, come informa la stampa canadese. Secondo fonti anonime inoltre pare che le autorità stiano esaminando vari gruppi criminali della regione.

“È una cosa molto rara“, ha aggiunto poi Duivesteyn, sottolineando come il furto all’aeroporto, fatto assolutamente poco solito per i canadesi, sia stato un incidente isolato che non ha in alcun modo avuto alcun impatto sui viaggiatori.