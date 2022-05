Canada, ventenne con fucile vicino ad una scuola: ucciso dalla Polizia

La polizia di Toronto, in Canada, ha ucciso un ventenne che camminava con un fucile nei pressi di una scuola. Ci sarebbe potuta essere una strage.

La strage accaduta ad Uvalde, in Texas, poteva ripetersi in Canada, dove un ragazzo di 20 anni circolava armato nei pressi di una scuola. Il potenziale serial killer è stato neutralizzato dalla polizia di Toronto.

Avvistato un ventenne con un fucile nei pressi di una scuola: ucciso dalla polizia di Toronto

La gente adesso ha giustamente paura. Prima la strage di Buffalo, poi quella di Uvalde. Il mese di maggio 2022 è stato tristemente segnato da questi due tragici eventi. Allora, in Canada, a Toronto, hanno agito preventivamente. Ad avvisare le autorità sono stati alcuni residenti e passanti che hanno visto il 20enne girare armato. La polizia non ha perso tempo e si è fiondata sul luogo della segnalazione.

L’intrevento della polizia di Toronto

Prima di agire nei confronti del potenziale killer, gli agenti della polizia di Toronto, come si apprende dal Corriere della Sera, hanno chiesto di mettere in lockdown le seguenti scuole: Joseph Howe Senior Public School, Sir Oliver Mowat Collegiate Institute, St. Brendan Catholic School and William G Davis Junior Public School, Charlottetown Junior Public School and Centennial Road Junior Public School. Tutte erano situate nella zona di Oxhorn Road, dove circolava il giovane armato.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno ucciso il 20enne.